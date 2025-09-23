الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

طريقة إضافة بطاقة لاستخدام خدمة Apple Pay في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وطريقة إضافة بطاقة لاستخدام خدمة Apple Pay.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن الخطوات لذلك تشمل ما يلي:

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور / Face ID

اضغط على Apple Pay من الشاشة الرئيسية.

اختر البطاقة التي تريد إضافتها إلى Apple Pay عن طريق التمرير لأعلى/لأسفل واضغط على "Add to Apple Wallet".

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) .

اقبل الشروط والأحكام.

 ومن جانب آخر وحول طريقة الاشتراك في كشف الحساب الإلكتروني في بنك مصر فهي كالاتي:

  يمكن للعملاء الآن الاشتراك في كشف الحساب الإلكتروني(E-Statement) من خلال تطبيق بنك مصر (BM Online) واستلامه عبر البريد الإلكتروني.

 تغيير البريد الإلكتروني: يمكن للعميل  تغيير بريده الإلكتروني المسجل بسهولة من خلال تطبيق بنك مصر. (BM Online)

 تسجيل الدخول بالبصمة: الآن يمكن للعملاء تسجيل الدخول باستخدام Face ID وبصمة الإصبع.

وعلي جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن حقيقة وجود شهادات ادخار جديدة لمدة عام.

وقال مسئولو بنك مصر بأنه حتى الآن لم يتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام واحد من بنك مصر.

 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تمويل شراء وحدات سكنية من خلال ضمان شهادات ادخار

 

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل يمكن تمويل الوحدات السكنية بضمان أوعية ادخارية (شهادات – ودائع – توفير) بنسبة 100% من قيمة الوحدة وفترة سداد تصل إلى 180 شهرا وقيمة الوحدات حتى 50 مليون جنيه وبسعر عائد تنافسي بأيسر وأسهل إجراءات.

 

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وشروط ومستندات التقديم على قرض المشروعات الصغيرة في بنك مصر.

وحدد بنك مصر عدة شروط أساسية لإتمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعملاء.

شروط قرص المشروعات في بنك مصر 

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:

 

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

4_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

5_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

