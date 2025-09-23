الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
تيك توكر تحذف استغاثتها بوزير التعليم لرفع الغياب عن أولادها، وتهاجم المستخدمين ببث آخر (فيديو)

سيدة تستغيث بوزير التعليم: أرفع الغياب عن أولادي، قامت السيدة التي استغاثت بوزير التربية والتعليم وطالبته برفع الغياب عن أولادها، لعدم قدرتها على دفع المصارف أو حتي أن تطعم أطفالها، بحذف مقطع فيديو الاستغاثة، بعد أن انتشر بسرعة كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي تعاطفا كبيرا من النشطاء.

التيك توكر تحذف فيديو الاستغاثة بوزير التعليم وتبث آخر

وبثت السيدة، وتدعي جميلة، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، مقطع فيديو آخر، تتهم فيه كل من شارك في نشر مقطع فيديو الاستغاثة بوزير التعليم بأنه ظلمها، زاعمة أن هناك من قام بنشر المقطع ليأخذ مشاهدات على حسابها، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قال كلمة في حقي وما يعرفنيش".

 

وقالت الأم الباكية، التي استغاثت بوزير التربية والتعليم لرفع الغياب عن أطفالها، لعدم قدرتها على دفع المصاريف، في مقطع فيديو آخر بعد حذف فيديو الاستغاثة من حسابها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أخذ الفيديو علشان يعمل ريتش.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني.. اللهم إني مغلوب فانتصر.. لله الأمر من قبل ومن بعد، الراحمون يرحمهم الله.. اتقوا الله علشان ربنا يجعل لكم مخرج، أنتم ظلمتوني وأخدتوا الفيديو اللي أنا طالعة فيه وبتكلم عن حالتي واللي أنا فيه، صنفتوه على مزاجكم، وأخدتوه وعملتوا ريتش، وكل واحد مش وراه إلا سيرتي أنا، ربنا علي الظالم والمفتري، وحسبى الله ونعم الوكيل، أنا وكلت أمري لله رب العالمين".

السيدة المستغيثة تيك توكر يتابعها 40 ألفا

الجدير بالذكر أن الأم التي استغاثت بوزير التعليم، وهي تبكي، لرفع الغياب عن أولادها لعدم قدرتها المالية لدفع مصاريف الدراسة لهم، هي "تيك توكر"، يبلغ عدد متابعيها نحو 40 ألف شخص عبر منصة الـ "تيك توك"، وحققت نسبة إعجاب بمحتواها بلغت 203 آلاف إعجاب، وتقوم بعمل بث مباشر عبر حسابها الساعة الـ 10 مساء كل يوم، ووصلت أعلى نسبة مشاهدة لأحد مقاطع الفيديو الخاصة بها إلى مليون و200 ألف مشاهدة، وكان بعنوان "اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك".

مقطع الفيديو للسيدة المستغيثة بوزير التعليم، والتي يعرفها البعض باسم “التيك توكر جميلة”، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن العديد من النشطاء توصلوا إلى حسابها عبر منصة "التيك توك" كاشفين عن العديد من مقاطع الفيديو المختلفة لها.

علق البلوجر ماكس خليفة معبرًا عن تعاطفه مع التيك توكر جميلة، فقال: "نأخذ الجزء الإيجابي، ونبتعد عن الحياة الشخصية"، متسائلًا: "هل كل الناس قادرة على مصاريف المدارس ما نشوف الحوادث أمس بسبب الزحام والتكدس، ونشوف إمكانيات الطفل من مصروف وسندوتشات.. أى حد يعبر عن رأيه يتلقب عليه..".

لا نعرف الصادق من الكاذب

وقال البلوجر طارق الحضري: "رغم أن المشكلة التي قالتها في الفيديو حقيقية لناس كثيرة لكن بفعلها هذا أصحاب المشكلة الحقيقية سيتضرروا".

وعلقت البلوجر وفاء حامد قائلة: "لم نعد نعرف الصادق من الكاذب والصح من الخطأ والناس غلابه بتصدق توهتونا...".
أما البلوجر نور الضياء فقال: "معني كدة أن أي شخص ممكن يعمل فيديو ويبكي ويصعب علي الناس ويجمع فلوس بدون وجه حق، علشان كده مش لازم كل الناس التي بتظهر علي النت نصدقهم ونجري ناخد أرقامهم ونعطيم فلوس، فيه ناس معتبراها مهنة وناس ثانية بتحترفه، أنا لما شفت هذه السيدة لم أصدق الأمر، لأن وجهها بيقول إنها ليست فقيرة وملابسها تخبر بذلك.. يجب تحري الأمر جيدًا".
 

