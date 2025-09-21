ردا على "فيتو"، رئيس جامعة حلوان يكشف الوضع المادي للجامعة وحقيقة إنشاء فرع دولي خارج مصر

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن الجامعة لديها فائض في الميزانية، يجعلها في حالة استقرار، ويمكنها من دعم بعض الأمور المهمة داخليا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر جامعة حلوان، ردا على سؤال صحفي لـ “فيتو” حول حجم فائض الميزانية لدى الجامعة، أن جامعة حلوان ليست جامعة “مديونة”، وتحقق فائضا ينعكس على زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، وعلى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للجامعة.

وأوضح قنديل ردا على سؤال آخر لـ “فيتو”، حول إمكانية إنشاء فرع دولي لجامعة حلوان خارج مصر، أن جامعة حلوان تسعى أولا للتنمية الداخلية، وبعد ذلك يمكنها التوجه لإنشاء فرع دولي بالخارج، لافتا إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال خطة مدروسة لكنه غير وارد الآن، قائلا: “إنه ليس بالأمر البعيد”.

وأشار إلى أن الجامعة تلقت بالفعل عروض من بعض الدول لإنشاء فرع دولي إلا أنها لم تكن عروض مناسبة.

جامعة حلوان تنظم حفل فني لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

ونظم اتحاد طلاب جامعة حلوان أمس السبت، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد 2025 / 2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا يجمع طلاب جامعة حلوان الحكومية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وجامعة حلوان الأهلية.

وتضمن الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما شهد الحفل مشاركة من الفنان فارس قطرية، والفنان أحمد جمال، والفنانة كنزي.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية عام جامعي جديد عن أمنياته للطلاب بأن يكون عامًا يحمل في طياته الأمل والطموح. مؤكدًا إن الجامعة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل هي مساحة للانفتاح، للتجربة، وللتطور الشخصي والمعرفي، قائلا: نحن نؤمن أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ولهذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة، داعمة، ومليئة بالفرص. مشيرًا إلى أن هذا الحفل الفني هو تعبير عن روح الجامعة النابضة بالحياة، وعن إيماننا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية العام الجامعي هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وهي فرصة جديدة للانطلاق نحو المستقبل.

