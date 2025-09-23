الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحرير 76 محضرا تموينيا بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر ومخالفات بالمخابز

شنت مديرية التموين حملاتها، وتم تحرير عدد 76 مخالفة تموينية منهم 63 محضر إثبات حالة مابين نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد بالنسبة للمخابز البلدية وعدد 13 محضرًا للأسواق ما بين عرض سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد وعرض سلع منتهية الصلاحية.

وقد أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية والغير غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، وبياناتها كالتالى: 42 شيكارة دقيق إجمالى 2100 كجم، 50 باكيتة سكر إجمالى 500 كجم، 50 كرتونة مكرونة إجمالى 1000 كيس، 200 بستيم كمبروسور سكانيا.

 

 وأكد عبد الباسط عبد النعيم وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أنه يتم تكثيف التواجد الرقابى وضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وكافة المحال العامة والمنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية والسياحية والعمل على استقرار الحالة التموينية.

 

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتنفيذا لتوجيهات المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل أول وزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، وتحت إشراف المحاسب محى إسماعيل وكيل المديرية للشئون التموين.

