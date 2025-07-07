تحويلات مرورية في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مجمع المحاكم

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عن بعض التحويلات المرورية المؤقتة لحين الانتهاء من أعمال اصلاح كسر ماسورة مياه مجمع محاكم الإسماعيلية والتي تسببت في غلق جزئي بشارع شبين الكوم.

التحويلات المرورية المؤقتة بالإسماعيلية

وقال محمد توفيق المتحدث الإعلامي باسم محافظة الإسماعيلية: إن التحويلات المرورية لقائدي السيارات القادمين من شارع شبين وإبراهيم سلامة يتخذوا دوران ديوان عام المحافظة الجديد ثم يسلكوا طريق أبو الهول.

وأضاف: “يمكن للقادم من منطقة إبراهيم سلامة من شارع شبين يستطيع الدخول من الشارع المتاخم للمديرية المالية يكمل طريقه لشارع ابو الهول الواقع به المديريات الخدمية، وكذا استكمال الطريق حتى الوصول إلى منطقة الخامسة، أو اتخاذ اليسار حتى العودة لشارع شبين والخروج إلى الطريق الدائري”.

التحويلات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الإسماعيلية، أن هذه التحويلات هي بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه مجمع المحاكم، وكذا إصلاح الهبوط الأرضي بالشارع الجانبي لمجمع المحاكم.

ومن جهة أخرى تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية تعاملها مع الهبوط الأرضي الذي وقع بالشارع المتاخم لمجمع محاكم الإسماعيلية، فجر اليوم الاثنين، جراء انفجار في ماسورة مياه الشرب بقطر 400 مليمتر.

إزالة آثار انهيار الحفرة

حيث تعمل الأجهزة على إزالة آثار الانهيار والذي نتج عنه حفرة كبيرة وعميقة بوسط الشارع، جراء ضغط المياه الناتج عن انفجار الماسورة.



تنسيق فورى بين مختلف الجهات

وتم التنسيق الفوري بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، وتم إغلاق المحبس الرئيسي بالمنطقة من قبل مرفق المياه بهيئة قناة السويس حتى انتهاء أعمال إصلاح الكسر، وقامت اجهزة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

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