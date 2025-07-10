الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الثانوية العامة في آخر أيام الامتحانات (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لجنة مدرسة القصاصين الثانوية المشتركة؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في آخر أيام امتحانات العام الدراسي الحالي، وتضم المدرسة ٣٢ لجنة يؤدي فيها ٦٢٨ طالبًا امتحاناتهم من فئات المنازل والنظام المشترك وطلاب الدمج.

ويمتحن الطلاب اليوم وفقًا للنظام الجديد في مواد الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء للشعبة الأدبية. 

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أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على الطلاب 

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاطمئنان على الطلبة، موجهًا بتوفير جو هادئ لهم مع التشديد على الالتزام بالإجراءات المتبعة باللجان؛ لضمان سير الامتحانات بصورة منضبطة.  

سرعة التعامل مع الشكاوى

وشدد على سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات، مشيرًا إلى متابعته اللحظية لسير الامتحانات بالمحافظة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة عمليات المحافظة حرصًا على ختام ناجح وآمن لموسم الامتحانات. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ومن جانبه أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة.

ويؤدي طلاب" النظام القديم" امتحاناتهم الختامية في مادة الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وفي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يؤدي الطلاب اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مواد الأحياء والجيولوجيا لشعبة العلوم، والرياضيات لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين "النظام الجديد" امتحان مادة الإحصاء، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وعلم الاجتماع في الفترة الثانية.
 

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