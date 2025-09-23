أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وأحيانا تضر أكثر مما تنفع (فيديو)

كشف الفنان أحمد عبد العزيز حقيقة ما نُسب إليه بشأن أمنيته في الحصول على تكريم من الدولة، قائلًا: "أي تكريم، سواء من الدولة أو من الجمهور – وهو الأساس بالنسبة لي – هو أمر جميل ومُرضٍ، متابعا: أنا بالفعل سُئلت من قبل: نفسك مين يكرمك؟، وكانت هذه إجابتي على السؤال، لا أكثر.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية: "أرى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين؛ فقد تضر أكثر مما تنفع، ولابد من التنبه لتأثيرها، وبالنسبة لي شخصيًا، لا أشعر بالضيق منها."



مهرجان الفضائيات العربية

وشهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.

شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام كل من: الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان، والناقد طارق الشناوي، وكان ضمن المكرمين: يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتاه ليلى وملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي، عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، كارولين عزمي.

كما تم تكريم محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، وإلهام علي، وغيرهم.

