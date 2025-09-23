الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

عميد كلية طب قصر العيني يكشف تفاصيل نظام امتحاني جديد للطلاب

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني
كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة،  عن نظام امتحاني جديد للطلاب من خلال استبدال الامتحان النهائي  الذي كان يُعقد في نهاية العام الدراسي، بنظام الاختبارات الفصلية بنهاية كل فصل دراسي.

عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة

وأشار صلاح إلى أن الهدف من ذلك، هو تخفيف العبء التراكمي على الطلاب وتحقيق تقييم عادل ودوري لأدائهم الأكاديمي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها العميد داخل الكلية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل قاعات المحاضرات.

 

عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة

 

استبيانات للرأي بقصر العيني لقياس مدى رضا الطلاب

وحث صلاح طلاب طب قصر العيني خلال الجولة على الاستجابة لاستبيانات الرأي التي توزَّع بهدف قياس مدى رضاهم عن الوحدات التعليمية والنظام الأكاديمي بالكلية. 

وأوضح أن نتائج هذه الاستبيانات تُعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الكلية في اتخاذ قرارات تطويرية تخدم مصلحة الطلاب، وأنها ليست مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة حقيقية لضمان اتخاذ القرار السليم المبني على تحليل واقعي ودقيق.

عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة

كما أكد أن أي تعديل أو تطوير في المنظومة الدراسية يتم من خلال تحليل نتائج هذه الآراء الطلابية، مضيفًا أن إدارة الكلية لا تتخذ أي قرارات تخص الطلاب إلا بعد الاستماع إليهم وفهم احتياجاتهم، وأن الاستبيان هو حلقة الوصل الرسمية بين الطالب والإدارة في هذا الصدد.

وأشار عميد طب قصر العيني إلى أهمية برنامج الإرشاد الأكاديمي، موضحا أن لكل مجموعة من الطلاب مرشدًا أكاديميًا يُمكنهم الرجوع إليه في حال مواجهة أية مشكلات دراسية أو شخصية، مؤكدًا أن هذا البرنامج جزء من سياسة الدعم المستمر التي تتبناها الكلية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة
عميد قصر العيني مع الطلاب أثناء الجولة

 

وأكد صلاح أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي أي اقتراحات أو استفسارات من الطلاب، لافتا إلى أن دعمه لهم لا يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل يمتد ليكون دعمًا إنسانيًا وأكاديميًا حقيقيًا.

