مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم اسم الفنان لطفي لبيب

يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، اسم الفنان القدير "لطفي لبيب" الذى توفي فى 30 يوليو من العام الجاري، والذى شرف المهرجان بعضويته فى الهيئة العليا خلال الدورات السابقة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

الفنان الراحل لطفي لبيب

وُلد الفنان القدير لطفي لبيب، بمحافظة بني سويف، وحصل على ليسانس في الآداب من جامعة الإسكندرية، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، بدأت مسيرته الفنية عام 1981 بمشاركته في مسرحية المغنية الصلعاء.

كما شارك فى مسرحية كلام خواجات عام 1984، الشحاتين عام 1985، الملك هو الملك عام 1988، سوق الحلاوة عام 1990، الرهائن عام 1998، حلو وكداب عام 2001، طرائيعو عام 2002، سي علي وتابعه قفة عام 2008.

وشارك الفنان لطفي لبيب فى حرب أكتوبر ٧٣، وكان ضمن أبطال أول كتيبة عبَرَت القناة واقتحمت حصون العدو، وله العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات الناجحة، إلى جانب عدد كبير من الأعمال الإذاعية والسيت كوم.

