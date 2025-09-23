الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب في القاهرة للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ"2 منهم معلومات جنائية"، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

إحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب للجنايات

وبضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب واقعة التعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعني" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

