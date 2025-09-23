الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي باليوم الوطني الـ 95 للمملكة

شيخ الأزهر وخادم
شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين، فيتو

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والشعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 95 للمملكة. 

الإمام الأكبر يؤكد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة السعودية

وأكِّد فضيلته عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع  الأزهر الشريف والمملكة العربيَّة السعودية، ومقدرًا الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، وتيسير أداء شعائر الحج والعمرة لملايين المسلمين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظَ المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

