شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي باليوم الوطني الـ 95 للمملكة

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والشعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

الإمام الأكبر يؤكد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر والمملكة السعودية

وأكِّد فضيلته عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف والمملكة العربيَّة السعودية، ومقدرًا الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، وتيسير أداء شعائر الحج والعمرة لملايين المسلمين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظَ المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.