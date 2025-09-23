بدء المباحثات المصرية الرواندية بقصر الاتحادية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

انطلقت، قبل قليل، جلسة المباحثات المصرية الرواندية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية لتعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الرواندية 3 ملفات رئيسية أبرزها ملف المياه وقضية سد النهضة فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين اليلدين وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.