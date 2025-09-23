الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بدء المباحثات المصرية الرواندية بقصر الاتحادية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس رواندا
 انطلقت، قبل قليل، جلسة المباحثات المصرية الرواندية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية لتعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

 

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الرواندية 3 ملفات رئيسية أبرزها ملف المياه وقضية سد النهضة فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين اليلدين وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل  ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة

