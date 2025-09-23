الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة قائد سيارة بتهمة طمس اللوحات المعدنية لمحكمة المرور

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة الأزبكية بإحالة قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بمنطقة الأزبكية لمحكمة المرور بالقاهرة.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورا مدعوما بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة).
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

