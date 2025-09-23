الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير جديد للمواطنين قبل حجز رحلات وبرامج الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج

جددت غرفة شركات السياحة تحذيراتها للمواطنين من حجز برامج الحج السياحي مع الكيانات الوهمية والغير حاصلة على تراخيص العمل بموسمي الحج والعمرة.
 

حجز رحلات الحج السياحي
 

وأكدت الغرفة أنها بدأت في نشر أسماء عدد من الكيانات غير المرخصة على حساباتها الرسمية، وقامت بتحرير بلاغات للنائب العام ضد هذه الكيانات.
 

وأوضحت الغرفة أنها بدأت في نشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف، وذلك في إطار جهود لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية.
 

خطوات حجز رحلات الحج السياحي

وأشارت الغرفة أن الكيانات التي تم رصدها والإعلان عنها بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم وصونا لسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة شركات السياحة الحج السياحى الحج برامج الحج برامج الحج السياحي حجز برامج الحج السياحي موسمي الحج والعمرة الحج والعمرة

مواد متعلقة

السياحة تحذر من 16 كيانا وهميا تخصص في النصب باسم رحلات الحج والعمرة

السياحة تنشر القائمة الرابعة لكيانات وهمية تنظم رحلات الحج والعمرة

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads