تحذير جديد للمواطنين قبل حجز رحلات وبرامج الحج السياحي

جددت غرفة شركات السياحة تحذيراتها للمواطنين من حجز برامج الحج السياحي مع الكيانات الوهمية والغير حاصلة على تراخيص العمل بموسمي الحج والعمرة.



حجز رحلات الحج السياحي



وأكدت الغرفة أنها بدأت في نشر أسماء عدد من الكيانات غير المرخصة على حساباتها الرسمية، وقامت بتحرير بلاغات للنائب العام ضد هذه الكيانات.



وأوضحت الغرفة أنها بدأت في نشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف، وذلك في إطار جهود لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية.



خطوات حجز رحلات الحج السياحي

وأشارت الغرفة أن الكيانات التي تم رصدها والإعلان عنها بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم وصونا لسلامتهم.

