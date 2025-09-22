الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة تحذر من 16 كيانا وهميا تخصص في النصب باسم رحلات الحج والعمرة

مناسك الحج
مناسك الحج
ads

 أعلنت غرفة شركات السياحة عن 16 كيانا غير شرعي تخصص في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل معها، وذلك لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة عدد من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والاثار مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة. 

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون، وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة رحلات الحج والعمرة الحج العمرة النائب العام وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

السياحة تنشر القائمة الرابعة لكيانات وهمية تنظم رحلات الحج والعمرة

كيف تحمي نفسك من النصب في رحلات الحج والعمرة؟ 3 نصائح فعّالة

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

بعد فرنسا، رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الدبلوماسية في لندن

خدمات

المزيد

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads