الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة تنشر القائمة الرابعة لكيانات وهمية تنظم رحلات الحج والعمرة

الحج، فيتو
الحج، فيتو
ads

 أعلنت غرفة شركات السياحة عن القائمة الرابعة للكيانات غير الرسمية، والتي تدعي قيامها برحلات الحج والعمرة.

وحذرت المواطنين من التعامل معها، وذلك لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات إلى النائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جارٍ رصدها والتأكد من عملها المخالف.

 

أربعة كيانات وهمية تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة

 يأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة، وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة أربعة من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة، وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والآثار؛ مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون.

 وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة رحلات الحج والعمرة الحج رحلات الحج الحج والعمرة

مواد متعلقة

كيف تحمي نفسك من النصب في رحلات الحج والعمرة؟ 3 نصائح فعّالة

أخبار مصر اليوم: الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.. القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads