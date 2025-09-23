الدوري المصري، تستكمل، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري بثلاث مواجهات قوية وهم الأهلي مع حرس الحدود والزمالك ضد الجونة، وطلائع الجيش أمام المقاولون.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

حرس الحدود ضد الأهلي - 5 مساء- قناة ON Sport 1

الزمالك ضد الجونة - 8 مساء - قناةON Sport 1

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 8 مساء - قناة ON Sport 2

حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري

- حرس الحدود × الأهلي: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد توفيق طلب وخالد حسين (مساعدين) ’ أحمد ناجي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أحمد الشناوي (تقنية الفيديو).

- الزمالك × الجونة: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وطارق مصطفى (مساعدين) ’ هيثم عثمان (حكمًا رابعًا) ’ الدولي محمود عاشور وأحمد جمال (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × المقاولون: عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الله ومحمد عزازي (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ علاء صبري ومحمد عبد العليم (تقنية الفيديو).

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

