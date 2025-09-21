الزمالك يتصدر وموقف الأهلي، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة فيما يتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وتنطلق غدا الإثنين منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمشاركة 21 فريقا.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجيت 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 5 مساء - استاد السويس الجديد

زد ضد الاتحاد السكندري.. 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

بتروجت ضد غزل المحلة.. 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود ضد الأهلى.. 5 مساء - استاد الكلية الحربية

الزمالك ضد الجونة.. 8 مساء - استاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. 8 مساء - استاد جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

انبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - استاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت.. 8 مساء - استاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة.. 8 مساء - استاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز.. 8 مساء - استاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

