وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة فى التدريب البحرى المشترك المصرى التركى "بحر الصداقة – 2025"، والذى ينفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.

ويشمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة، ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية مما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

خطة التدريبات المشتركة

يأتى تدريب "بحر الصداقة – 2025" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقًا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

