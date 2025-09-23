الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
تعاون مرتقب بين هيئة تنمية المشروعات وكوريا الجنوبية لتبادل الخبرات

جانب من اللقاء،فيتو
 استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات لمد جسور التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يعزز من دوره في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما يأني أيضا تأكيدا على حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بحضور لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وسفارة كوريا الجنوبية.

 

وأكد رحمي أنه تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، وبحث فرص جديدة لتعزيز الشراكة في مجالات دعم وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الكورية في مجالات ريادة الأعمال، التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كوريا، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في كوريا المهتمة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  بما في ذلك الخدمات المالية، والدعم الفني والتكنولوجي، وسلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة، بالإضافة إلى التعاون في رفع كفاءة المشروعات الصغيرة في مصر عن طريق التدريب المهني والابتكار وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتعاون في مجال دعم صادرات المشروعات الصغيرة.

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن تطلعه لتعزيز قنوات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى ما تمتلكه كوريا من خبرات وتجارب ناجحة يمكن أن تسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، وجه السفير الكوري لجهاز تنمية المشروعات دعوة لحضور فعاليات مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما تم دعوة السفير الكوري لحضور افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية يوم 4 أكتوبر المقبل.

