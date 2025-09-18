وزير خارجية تركيا: علاقاتنا مع مصر بأفضل مستوياتها وهناك تعاون استخباراتي وتجاري

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد حاليًا أفضل مراحلها في التاريخ الحديث، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب.

تجاوز توترات الماضي بين مصر وتركيا

وأضاف فيدان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقات الأخوة بين الشعبين راسخة، وأن العلاقات السياسية والحكومية قوية، مشيرًا إلى أن الجانبين أصبحا قادرين على مناقشة جميع الملفات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وغزة بكل أريحية وشفافية.

تعاون استخباراتي وتجاري بين مصر وتركيا

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن التعاون الاستخباراتي بين القاهرة وأنقرة يسير بشكل جيد، وكذلك العلاقات التجارية، لافتًا إلى أن البلدين نجحا في تجاوز توترات الماضي، مضيفًا: "العتاب الذي كان موجودًا نابع من المحبة، أما اليوم فالموقف مشترك والعمل يتم باحترافية وحكمة من الإدارتين".

إشادة بالرئيس السيسي

كما أكد فيدان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر على المستويين التكنولوجي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن القاهرة تمضي بخطى واضحة في مسار التنمية.

رؤية مشتركة مع مصر السعودية

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن علاقات أنقرة مع دول المنطقة، ولاسيما مصر والسعودية، شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتشاركان رؤية لتحقيق مرحلة أكثر تطورًا في بلديهما.

دعوة لتعميق الشراكات

وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل، داعيًا إلى تعميق الشراكات في مختلف المجالات، خصوصًا الصناعات الدفاعية، حيث يوجد بالفعل تعاون ملموس مع الرياض في هذا القطاع.

