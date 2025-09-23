الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس البرتغال يعلن رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين

دي سوزا، فيتو
دي سوزا، فيتو

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أمام مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أن بلاده تعترف رسميًا بفلسطين دولة ذات سيادة كاملة الحقوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

 

التزام بالسلام وحل الدولتين

وشدد دي سوزا على أن البرتغال ملتزمة بمسار السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها ستواصل الدفاع عن حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن وعادل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الرئيس البرتغالي يعلن الاعتراف بدولة فلسطين

وقال الرئيس البرتغالي إن الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بالسلام نفسه، مضيفًا أن هذه الخطوة ليست مجرد إعلان سياسي، بل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورغبة في إنهاء الصراع بشكل نهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس البرتغال مؤتمر حل الدولتين فلسطين دي سوزا البرتغال الشرق الأوسط الاعتراف بدولة فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

أردوغان: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة

شاهد، فرحة الوفد المصري باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة

عباس يؤكد التزامه بـإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

نيابة عن السيسي، نص كلمة مدبولي في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads