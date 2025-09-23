رئيس البرتغال يعلن رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أمام مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، أن بلاده تعترف رسميًا بفلسطين دولة ذات سيادة كاملة الحقوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

التزام بالسلام وحل الدولتين

وشدد دي سوزا على أن البرتغال ملتزمة بمسار السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها ستواصل الدفاع عن حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن وعادل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الرئيس البرتغالي يعلن الاعتراف بدولة فلسطين

وقال الرئيس البرتغالي إن الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بالسلام نفسه، مضيفًا أن هذه الخطوة ليست مجرد إعلان سياسي، بل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورغبة في إنهاء الصراع بشكل نهائي.

