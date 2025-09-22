الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر حل الدولتين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان

الرئيس البرازيلي،
الرئيس البرازيلي، فيتو

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أنه لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 70 ألف طفل نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

تصويب الخلل في مسار السلام

وأكد لولا خلال مؤتمر حل الدولتين، أن هناك حاجة ماسة إلى تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل يوقف الانتهاكات ويعيد إطلاق عملية السلام على أسس عادلة.

حق تقرير المصير للفلسطينيين

وشدد الرئيس البرازيلي، على أن الحل المستدام يتطلب ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله القوانين الدولية ولا يمكن التنازل عنه.

وأشاد الرئيس البرازيلي، بإعلان عدد كبير من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر حل الدولتين الرئيس البرازيلي

مواد متعلقة

شاهد، فرحة الوفد المصري باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة

عباس يؤكد التزامه بـإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة

ماكرون يشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة فى الوساطة لإنهاء حرب غزة

ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

نيابة عن السيسي، نص كلمة مدبولي في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads