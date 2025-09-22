الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر حل الدولتين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أنه لا مبرر لقتل وتشويه أكثر من 70 ألف طفل نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

تصويب الخلل في مسار السلام

وأكد لولا خلال مؤتمر حل الدولتين، أن هناك حاجة ماسة إلى تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل يوقف الانتهاكات ويعيد إطلاق عملية السلام على أسس عادلة.

حق تقرير المصير للفلسطينيين

وشدد الرئيس البرازيلي، على أن الحل المستدام يتطلب ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله القوانين الدولية ولا يمكن التنازل عنه.

وأشاد الرئيس البرازيلي، بإعلان عدد كبير من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية

