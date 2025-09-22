كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، انتهت مباراة أبها ضد الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم الشباب بهدف في الدقيقة 13 عن طريق يانيك كاراسكو، ثم تعادل أبها في الدقيقة 24 عن طريق أفونسو تايرا.

بهذه النتيجة تتجه المباراة للوقت الإضافي على شوطين، وفي حال استمر التعادل يحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء من نقطة الترجيح

شهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الشباب السعودي، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى للاعب سعيد بالعبيد في الدقيقة 31، ثم أشهر بطاقة حمراء ثانية للاعب وبسلي هوديت في الدقيقة 45.

تشكيل الشباب أمام أبها في كأس خادم الحرمين

دخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام أبها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: الراجح - الشويرخ - هوديت - بالعبيد

الوسط: الصبياني - سيرو - الهمامي - براونهيل - كاراسكو

الهجوم: العثمان

تشكيل أبها في مواجهة الشباب

فيما دخل فريق أبها مواجهة الشباب في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الجدعاني

الدفاع: يعقوب - جاري - الفهد - العوفي

الوسط: تايرا - المطيري - الجيزاني - موراتلها - المطيري

الهجوم: سو

