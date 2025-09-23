38.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 38.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 839 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية.
و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.148 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.73 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.27% خلال الجلسة.
تعاملات جلسة الاثنين
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.492 تريليون جنيه.
مؤشر "إيجي إكس 30"
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 35210 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 43349 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15824 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14032 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة.
