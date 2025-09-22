الإثنين 22 سبتمبر 2025
التعليم تطلق تدريبات "سفراء التطوير" لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات "سفراء التطوير"، والتي تُعد سلسلة جديدة من التدريبات الرامية إلى توطين المعرفة، وبناء ثقافة تبادلها بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية، وذلك استكمالًا للنهج الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الماضي، والهادف إلى وضع سياسات تعليمية تنبع من صوت الميدان وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وموجّهين ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات "سفراء التطوير" لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي بجميع أنحاء الجمهورية

وتوضح الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين السفراء من نقل فلسفة المناهج الجديدة وما تحمله من مردود إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، بل وعلى مستقبل التعليم في مصر بوجه عام.

وأشارت الوزارة إلى أن "سفراء التطوير" انطلقوا في تدريباتهم لنقل المعرفة في جميع أنحاء الجمهورية، ليستمروا خلال الفترة المقبلة في توصيل ما تلقّوه من خبرات ومعارف مباشرة من الخبراء اليابانيين إلى زملائهم في المديريات والإدارات التعليمية، وذلك وفق خطة محكمة وضعتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الموجّهين وسفراء التطوير أنفسهم. 

ويأتي هذا في إطار ما نفّذته الوزارة من تدريبات مكثفة على المناهج المطوّرة خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال ورش عمل حضورية أو تدريبات عبر الفيديو كونفرانس، والتي استهدفت جميع المعلمين بنسبة 100%. 

وزير التعليم العالي يهنئ المصريين المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

وزير التعليم يراجع مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب

جدير بالذكر أن سفراء تطوير مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي قد أنهوا تدريباتهم الأسبوع الماضي، بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع الجانب الياباني المطوّر للمنصة اليابانية الأولى في تدريس البرمجة.

