الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

37 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الاثنين،  باستشهاد 37 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 30 في  مدينة غزة.

وفي وقت سابق  من، اليوم الإثنين، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 26 فلسطينيا في القطاع بنيران جيش الاحتلال بينهم 22 في مدينة غزة.

 

الوضع في غزة غير إنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون. 

 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.

 

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.

غزة مدينة غزة جيش الاحتلال

