الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

حلف الناتو، فيتو
حلف الناتو، فيتو

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن واشنطن وحلفاءها في حلف الناتو سيواصلون التزامهم بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف، مشددًا على أن أمن أوروبا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.

دعوة لروسيا بالتفاوض

ودعا المندوب الأمريكي روسيا إلى التفاوض المباشر مع أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن الحل العسكري لن يجلب استقرارًا دائمًا.

التزام دولي بالحل السلمي

وشدد على أن المجتمع الدولي يتابع بقلق تطورات الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن واشنطن تؤمن بأن الحوار السياسي والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لإنهاء النزاع وتقليل معاناة المدنيين.

و أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تكلفة عام من الحرب على أوكرانيا تبلغ 120 مليار دولار، منها 60 مليار دولار يجب التوسل للحلفاء للحصول عليها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في كييف: "ثمن هذه الحرب، في عام واحد هو 120 مليار دولار منها 60 مليارًا توفرها الميزانية الأوكرانية، و60 مليارا أحتاج إلى إيجادها للعام المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة أراضي الناتو حلف الناتو واشنطن الامن القومي الامريكي روسيا أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: أستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام وخاب ظني في بوتين

تحرك عاجل من الناتو بعد اختراق روسيا مجال إستونيا الجوي

زيلينسكي: 120 مليار دولار تكلفة الحرب على أوكرانيا في عام واحد

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads