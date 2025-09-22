المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن واشنطن وحلفاءها في حلف الناتو سيواصلون التزامهم بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف، مشددًا على أن أمن أوروبا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.

دعوة لروسيا بالتفاوض

ودعا المندوب الأمريكي روسيا إلى التفاوض المباشر مع أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن الحل العسكري لن يجلب استقرارًا دائمًا.

التزام دولي بالحل السلمي

وشدد على أن المجتمع الدولي يتابع بقلق تطورات الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن واشنطن تؤمن بأن الحوار السياسي والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لإنهاء النزاع وتقليل معاناة المدنيين.

و أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تكلفة عام من الحرب على أوكرانيا تبلغ 120 مليار دولار، منها 60 مليار دولار يجب التوسل للحلفاء للحصول عليها.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في كييف: "ثمن هذه الحرب، في عام واحد هو 120 مليار دولار منها 60 مليارًا توفرها الميزانية الأوكرانية، و60 مليارا أحتاج إلى إيجادها للعام المقبل".

