الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب أهلي جدة عن مواجهة بيراميدز بالإنتركونتيننتال: سيكون يوما استثنائيا

ماتياس ياسله، فيتو
ماتياس ياسله، فيتو

الإنتركونتيننتال، أعلن ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، جاهزية فريقه السعودي لمواجهة بيراميدز المصري، غدا الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في بطولة كأس القارات "الإنتركونتيننتال".

 

يوما استثنائيا يتزامن مع اليوم الوطني 

وقال ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي "نحن جاهزون للمباراة، غدًا سيكون يومًا استثنائيًا يتزامن مع اليوم الوطني، ونسعى لإسعاد جماهيرنا عبر حصد اللقب القاري".

وتابع: "هدفنا أن نمنح جماهيرنا، المزيد من الفرح بتحقيق الانتصار والتتويج، كما فعلنا من قبل في دوري أبطال آسيا للنخبة".

 

وواصل "سعيد بوجودنا في هذه البطولة، أنا لا أخطط لأن يقتصر أداء الأهلي على الشوط الثاني فقط، وما جرى في المباراتين السابقتين، مجرد أخطاء سنعالجها".

وأكمل "بيراميدز فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، لكننا مستعدون بشكل كامل، وحضور الجماهير، سيمنح الراقي، طاقة مضاعفة لتحقيق الفوز وحصد لقب القارات الثلاث".

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتزين ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتركونتيننتال ماتياس يايسله أهلي جدة بيراميدز ملعب الإنماء كأس القارات موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مواد متعلقة

طاقم حكام روماني يدير مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

كأس إنتركونتيننتال، بيراميدز يرتدي زيه الأساسي أمام الأهلي السعودي

كأس الإنتركونتيننتال، بيراميدز يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي

بيراميدز يخوض أول تدريباته اليوم في جدة قبل مواجهة الأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads