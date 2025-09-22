مدرب أهلي جدة عن مواجهة بيراميدز بالإنتركونتيننتال: سيكون يوما استثنائيا

الإنتركونتيننتال، أعلن ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، جاهزية فريقه السعودي لمواجهة بيراميدز المصري، غدا الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في بطولة كأس القارات "الإنتركونتيننتال".

يوما استثنائيا يتزامن مع اليوم الوطني

وقال ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي "نحن جاهزون للمباراة، غدًا سيكون يومًا استثنائيًا يتزامن مع اليوم الوطني، ونسعى لإسعاد جماهيرنا عبر حصد اللقب القاري".

وتابع: "هدفنا أن نمنح جماهيرنا، المزيد من الفرح بتحقيق الانتصار والتتويج، كما فعلنا من قبل في دوري أبطال آسيا للنخبة".

وواصل "سعيد بوجودنا في هذه البطولة، أنا لا أخطط لأن يقتصر أداء الأهلي على الشوط الثاني فقط، وما جرى في المباراتين السابقتين، مجرد أخطاء سنعالجها".

وأكمل "بيراميدز فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، لكننا مستعدون بشكل كامل، وحضور الجماهير، سيمنح الراقي، طاقة مضاعفة لتحقيق الفوز وحصد لقب القارات الثلاث".

فريق بيراميدز، فيتو

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتزين ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.