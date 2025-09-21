كأس إنتركونتيننتال، بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة

اشترى نادي بيراميدز 1500 تذكرة من التذاكر المتاحة لمباراة فريقه ضد أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، التي تجمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن بيراميدز اشترى الحصة المخصصة لجماهيره من التذاكر وهي نسبة 5% من إجمالي تذاكر المباراة، والتي تبلغ 1500 تذكرة، ومن المنتظر أن يتم توزيع التذاكر على محبي بيراميدز لحضور المباراة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رابطة مشجعي الزمالك في السعودية اشترت حتى الآن 400 تذكرة حتى الآن لحضور المباراة.

وتغلب بيراميدز بطل دوري أبطال افريقيا على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة السعودي بطل آسيا على لقب كأس القارات الثلاث.

القنصل المصري في جدة يزور مران بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

فيما زار أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري في جدة، وعمر الباز القنصل المصري، على دعم فريق نادي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وحرص أعضاء القنصلية المصرية على حضور أول تدريبات نادي بيراميدز في جدة بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، لدعم الفريق والتأكيد على المساندة لممثل مصر وقارة أفريقيا في البطولة العالمية.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتيننتال

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

لقب كأس القارات الثلاث

كشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

