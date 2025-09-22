محمد عبد الجليل يكتب.. طابور من الماشية يغزو طوخ أمام مجلس المدينة!

استيقظ أهالي مدينة طوخ صباح اليوم،على مشهد أشبه بمسيرة احتجاجية، ولكن هذه المرة بقيادة "الماشية"، طابور طويل جدًا من الأبقار والجاموس، يسير بخطوات واثقة، متجاهلًا قوانين المرور وأدب الطريق، ليشلّ الحركة تمامًا في قلب المدينة.



المفارقة الساخرة، أن هذا المشهد العبثي لم يكن في منطقة نائية أو على أطراف المدينة، بل كان في أهم شوارعها، وتحديدًا أمام المجلس المحلي لمدينة طوخ والمركز التكنولوجي، وحتى أمام العيادة الشاملة !



تخيل المشهد: سيارات تقف في طابور، سائقون يضغطون على أبواق سياراتهم بلا جدوى، بينما قطيع من الأبقار يمر ببطء شديد، وكأن الماشية قد قررت أن تعلن عن وجودها وتطالب بحقوقها في هذا العبث اليومي.



الأهالي لم يجدوا ما يفعلونه سوى التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، ليس للتوثيق فقط، بل للسخرية من حالة التجاهل التي وصل إليها المسئولون وللتداول على مواقع التواصل.

