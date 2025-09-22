الإثنين 22 سبتمبر 2025
لجنة لمعاينة جاهزية باكيات سوق طلخا المطور بالدقهلية قبل التشغيل

معاينة سوق طلخا المطور
معاينة سوق طلخا المطور بالدقهلية، فيتو

ترأس  اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، لجنة إلى مركز ومدينة طلخا لمعاينة الموقع على الطبيعة ومتابعة تجهيز الباكيات المخصصة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتسليمها إلى البائعين الجائلين من العاملين في أنشطة (الخضروات – الفاكهة – الأسماك – وغيرها من الأنشطة التجارية).

الدولة حريصة على تنظيم الأسواق العشوائية

وأكد اللواء "مرزوق" أن الدولة حريصة على تنظيم الأسواق العشوائية وتوفير بدائل حضارية تليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن سوق طلخا المطور يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للبائعين والمواطنين على حد سواء وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة.

 

قرعة علنية لتسليم الباكيات

وشدد محافظ الدقهلية على أن تكون إجراءات تسليم الباكيات تجري وفقًا لمعايير الشفافية والنزاهة من خلال قرعة علنية، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، مؤكدًا على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال التمهيدية لبدء إجراءات التسليم في أقرب وقت.

 

تفقد التجهيزات الجارية بالسوق المطور للتأكد من استيفاء الاشتراطات

وتم خلال الزيارة تفقد السكرتير العام المساعد، التجهيزات الجارية بالسوق المطور للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للبائعين والمترددين على السوق، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق وتحسين المظهر الحضاري للمدن، ودعم صغار البائعين بفرص عمل مستقرة وآمنة.

