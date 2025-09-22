الإثنين 22 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثي تصادم بالأقصر

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين، حادثين مروريين منفصلين أسفرا عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، فيما يخضع المصابون للفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بمدخل قرية النمسا

تلقت غرفة النجدة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك عند مدخل قرية النمسا، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وكدمات متنوعة.

ضبط 5 شباب بتهمة إلقاء أكياس مياه على المارة بالزاوية الحمراء

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه


وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا لتلقي العلاج، بينما جرى إيداع جثمان المتوفى في المشرحة لحين العرض على الطب الشرعي.

وفي واقعة أخرى، وقع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بمدينة إسنا أدى إلى وفاة شابين في العقد الثاني من العمر، هما يوسف م وإسلام أ، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، لحين انتهاء الفحص الطبي الشرعي والتصريح بالدفن.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادثين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات وظروف وقوعهما.

