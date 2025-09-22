الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

ترامب
ترامب

كشف مصدران مطلعان، قبول توم هومان "قيصر الحدود" الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رشوة بـ 50 ألف دولار من عميل سري لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" في العام الماضي، في تحقيق كانت تجريه وزارة العدل الأمريكية، وأغلقته بعد ذلك.

 

وذكر المصدران اللذان رفضا كشف هويتهما، أن هومان وعد في المخطط المزعوم بعقود حكومية حول الهجرة، عندما انضم إلى إدارة ترامب مقابل المال.

 وقال أحد المصدرين إن مدير "إف.بي.آي"، كاش باتيل أمر بإغلاق التحقيق خلال الصيف. ولم يتسن الوصول إلى هومان للتعليق.

 

وقال باتيل، وتود بلانش نائب وزير العدل في بيان أمس الأحد: "نشأت هذه القضية في ظل الإدارة السابقة وخضعت لمراجعة كاملة من عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي والمدعين العامين في وزارة العدل. ولم يعثروا على أي دليل موثوق على ارتكاب أي مخالفات جنائية". وجاء في البيان "يجب أن تظل موارد الوزارة مركزة على التهديدات الحقيقية للشعب الأمريكي، وليس على التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة. ونتيجة لذلك، أُغلق التحقيق".

 

وأبلغ أحد المصدرين رويترز بأن التحقيق مع هومان بدأ في أغسطس  2024 تقريبًا في نهاية إدارة الرئيس جو بايدن وانبثق عن تحقيق منفصل في الأمن القومي.

وقال المصدران لرويترز إن الخاضع للاستجواب في ذلك التحقيق المنفصل ذكر هومان مرارًا، زاعمًا أنه كان يتلقى الرشى مقابل عقود حكومية مستقبلة.

 

وذكر المصدران أن عملية خداع سرية أعدت بإحكام، للقبض على هومان، بجرم تسلم 50 ألف دولار في حقيبة من سلسلة مطاعم كافا. وسجلت السلطات وقائع هذه العملية.

ويشرف هومان على حملة إدارة ترامب للترحيل الجماعي من الولايات المتحدة دون سند قانوني. وقال البيت الأبيض إنه لم يشارك في منح أي عقود.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزارة العدل الامريكية هومان المزعوم

