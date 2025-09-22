الإثنين 22 سبتمبر 2025
مظاهرات حاشدة في 75 مدينة إيطالية وإضراب عام احتجاجا على الحرب في غزة

شهدت 75 مدينة إيطالية مظاهرات واسعة مناهضة لإسرائيل، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع رافعين لافتات تطالب بتحرير فلسطين وأعربوا عن دعمهم للمشاركين في أسطول الحرية المتجه إلى غزة.

 

75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة 

وتركزت المظاهرات الكبرى في روما وميلانو وجنوة ونابولي وباليرمو وتورينو، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المواصلات العامة في معظم المدن، وإغلاق الموانئ البحرية، إلى جانب تسجيل اختناقات مرورية كبيرة.

وانطلقت هذه الموجة من الاحتجاجات بالتزامن مع ثاني أيام الإضراب الوطني ضد الحرب على غزة، والذي دعت إليه نقابة Usb ليوم كامل اليوم الاثنين.


وامتد تأثير الإضراب بشكل خاص إلى قطاعي النقل والتعليم، في إطار إضراب عام استمر 24 ساعة وشارك فيه أيضا عدد من النقابات القاعدية مثل Cub 

وأكد منظمو الإضراب أن الهدف هو "الدفاع عن الأسطول، ووقف الإبادة الجماعية في غزة، وإنهاء اقتصاد الحرب".

وشملت الحركة جميع القطاعات العامة والخاصة، مع توقعات بأن يتأثر قطاع النقل بشكل أكبر، باستثناء الرحلات الجوية، بينما تعطلت خدمات القطارات الإقليمية والمحلية.

وفي العاصمة روما، احتشد الآلاف، حيث قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ نحو 100 ألف، فيما قدّرت قوات الأمن العدد بحوالي 20 ألفًا مع استمرار تزايده. وكان من المقرر أن ينطلق موكب الاحتجاج عند الساعة 13:30 بمشاركة جمعيات طلابية وأساتذة ومتطوعين من منظمة Emergency.


وفي ميلانو، قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بعشرة آلاف على الأقل، بينما أكد المنظمون أن العدد الفعلي يصل إلى 50 ألفا.

إسرائيل فلسطين غزة أسطول الحرية روما

