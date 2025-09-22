الإثنين 22 سبتمبر 2025
خارج الحدود

خروج مستشفيين في غزة عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء استهداف محيطهما.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة.
 وتابعت: المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 26 فلسطينيا في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 22 في مدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون. 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

