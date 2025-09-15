الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط إيقاف ترقية الموظفين في القانون

قانون الخدمة المدنية،
وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا واضحًا لمسألة ترقية الموظفين داخل الجهات والمؤسسات الحكومية، ليس فقط لضمان العدالة والشفافية، وإنما أيضًا للحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وربطها بالانضباط الوظيفي والأداء الجيد.

 

حالات توقف الترقية

بحسب القانون، لا يجوز ترقية الموظف في الحالات الآتية:

 

إذا تمت إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

 

إذا كان موقوفًا عن العمل طوال فترة الوقف أو الإحالة.

 

لكن المشرّع لم يغفل جانب العدالة، حيث نص على أنه إذا بُرّئ الموظف أو انتهت محاكمته بعقوبة بسيطة مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، فإنه يُمنح ترقيته بأثر رجعي من التاريخ الذي كان من المفترض أن تتم فيه، ويستحق أجر الوظيفة الأعلى من هذا التاريخ.

 

حظر الترقية قبل محو الجزاء

 

من النقاط الحاسمة في القانون أن أي موظف مُوقّع عليه جزاء لا يمكن ترقيته إلا بعد محو الجزاء رسميًا. وهنا تُطبق قاعدة "الأجدر والأكفأ أولًا"، حيث تفضَّل الترقية بالاختيار على أساس:

 

الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء في آخر سنتين.

 

عند التساوي، يُفضَّل الأعلى في تقييم السنة السابقة مباشرة.

 

ثم يُنظر إلى الحاصل على مؤهل علمي أعلى مرتبط بطبيعة العمل.

 

وأخيرًا، تكون المفاضلة بالأقدمية في المستوى الوظيفي.

 

شروط أساسية للترقية

 

القانون وضع مجموعة من الشروط الواضحة التي يجب توافرها، منها:

 

استيفاء الموظف لمتطلبات شغل الوظيفة الجديدة.

 

أن تتم الترقية من الوظيفة التي تسبق مباشرة الوظيفة المستهدفة داخل نفس المجموعة الوظيفية.

 

في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب)، تتم الترقية بالاختيار وفقًا لتقارير الأداء وملف الخدمة.

 

باقي الوظائف تعتمد على الأقدمية بشرط أن يكون الموظف قد حصل على تقريري أداء بمرتبة "كفء" في السنتين السابقتين للترقية.

 

الأداء المتميز شرط للترقية بالاختيار

 

إذا كانت الترقية بالاختيار، فإن القانون يشترط حصول الموظف على تقدير "ممتاز"، أما إذا لم يتوافر العدد الكافي من الموظفين المتميزين، يُستكمل العدد من الحاصلين على "كفء"، مع إمكانية تأجيل باقي الترقيات للعام التالي.

يمكن القول أن هذه القيود ليست مجرد عوائق شكلية، بل تهدف إلى تعزيز مبدأ الجدارة والكفاءة في الجهاز الإداري للدولة، وضمان أن الترقية تأتي استحقاقًا للعمل الجاد والانضباط، وليس مجرد استحقاقًا زمنيًا أو نتيجة مجاملة وظيفية.

