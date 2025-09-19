الجمعة 19 سبتمبر 2025
75 قتيلا جراء قصف مسيرة للدعم السريع مسجدا بدارفور في السودان

الدعم السريع
الدعم السريع

قتل 75 شخصا على الأقل اليوم الجمعة في قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب الفاشر في شمال دارفور، وفق غرفة طوارئ المخيم. 

وقالت المجموعة الإغاثية إن "مسيَّرة انتحارية" استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين في المخيم و"تم انتشال جثثهم من حطام المسجد".

ومن جانبها، رصدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان زيادة واضحة في عمليات قتل المدنيين في السودان خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن عدد القتلى المدنيين في السودان ارتفع كثيرا في النصف الأول من العام في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي.

وذكر لي فونج من مكتب المفوضية في السودان لصحفيين في جنيف "نتلقى يوميا المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض".

ووفقا لتقرير جديد أصدره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا بين يناير ويونيو معظمهم في دارفور.

