75 قتيلا جراء قصف مسيرة للدعم السريع مسجدا بدارفور في السودان

قتل 75 شخصا على الأقل اليوم الجمعة في قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم أبو شوك للنازحين قرب الفاشر في شمال دارفور، وفق غرفة طوارئ المخيم.

وقالت المجموعة الإغاثية إن "مسيَّرة انتحارية" استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين في المخيم و"تم انتشال جثثهم من حطام المسجد".

ومن جانبها، رصدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان زيادة واضحة في عمليات قتل المدنيين في السودان خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن عدد القتلى المدنيين في السودان ارتفع كثيرا في النصف الأول من العام في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي.

وذكر لي فونج من مكتب المفوضية في السودان لصحفيين في جنيف "نتلقى يوميا المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض".

ووفقا لتقرير جديد أصدره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا بين يناير ويونيو معظمهم في دارفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.