رئيس وزراء السودان يطالب بحشد شعبي ودولي لفك الحصار عن الفاشر

دعا رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، السودانيين والمجتمع الدولي إلى الالتفاف حول مبادرة فك الحصار عن الفاشر. وأكد أنه على تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للسعي إلى فك الحصار عن الفاشر.

فك الحصار عن الفاشر

واعتبر إدريس أنّ فك الحصار عن مدينة الفاشر سيكون أهم القضايا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدوره، شدد حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر. وقال مناوي إن ميليشيا الدعم السريع منعت نحو 30 قافلة من دخول الفاشر، وقامت بقتل عاملين بالمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الدعم السريع تتحكم بمخازن المنظمات الدولية في دارفور، وتقوم بتوزيع مواد الإغاثة داعيا إلى ضرورة حشد الطاقات لتجريم ميليشيا الدعم السريع، ومنع عودتها إلى الساحة السياسية.

قصف بطائرة مسيرة استهدف مسجدا في الفاشر في دارفور

وقتل 75 شخصا على الأقل الجمعة، وفق أجهزة إسعاف في قصف بطائرة مسيرة استهدف مسجدا في الفاشر في دارفور بغرب السودان، نفّذته ميليشيا الدعم السريع التي تُواصِل هجومها لإخراج الجيش من المدينة.

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر مدينة كبيرة في الإقليم الشاسع لا تزال تحت سيطرة الجيش، بينما تحاصرها ميليشيا الدعم منذ أكثر من عام.

وأتت الضربة الدامية الجمعة بينما أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء تفاقم النزاع والارتفاع الحاد في وفيات المدنيين وسط "تصعيد الطابع الإeني" وتفاقم الأزمة الإنسانية.

واستهدف قصف ميليشيا الدعم السريع حي الدرجة الأولى الذي لجأ إليه مدنيون فرّوا من مخيم أبو شوك للنازحين الذي يعاني قاطنوه المجاعة، وفق غرفة طوارئ المخيم.

وقالت المجموعة الإغاثية إن "مسيَّرة انتحارية" استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين و"انتُشِلَت جثثهم من تحت أنقاض المسجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.