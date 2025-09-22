الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي وخالد الغندور بعد التصالح

أبو المعاطي زكي وخالد
أبو المعاطي زكي وخالد الغندور

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، حفظ الشكاوى المتبادلة بين أبو المعاطي زكي، وخالد الغندور، بعد تصالح الطرفين.

وخلال الجلسة، أعرب الطرفان عن تقدير كل منهما للآخر وتبادلا الاعتذار عن أي إساءة تكون قد بدرت منهما، مؤكدين حرصهما على احترام القيم المهنية وتجاوز الخلافات.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعمه لإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية، وروح الحوار والتفاهم بين الإعلاميين، وتشجيعه لمعالجة الخلافات بما يضمن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاعب خالد الغندور أخبار الأعلى للإعلام أبو المعاطي زكي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الإعلامي عصام الأمير خالد الغندور

مواد متعلقة

اتفاق بين الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين على لائحة جديدة لصرف البدل

الأعلى لتنظيم الإعلام يتخذ إجراء عاجلًا بشأن شكاوى نوارة نجم وياسمين رئيس

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

عقب قرار السيسي بالعفو عن 6 من المحكوم عليهم، شروط وضوابط العفو الرئاسي

خبيرة مالية تكشف سر القفزة التاريخية لأسعار الذهب بالأسواق

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

أنجلينا جولي: أحب وطني أمريكا ولكنني لم أعد أعرفه

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

الجنيه الذهب خرج عن السيطرة، ماذا يحدث في الصاغة؟

تطور جديد في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads