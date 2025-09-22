الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي وخالد الغندور بعد التصالح

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، حفظ الشكاوى المتبادلة بين أبو المعاطي زكي، وخالد الغندور، بعد تصالح الطرفين.

وخلال الجلسة، أعرب الطرفان عن تقدير كل منهما للآخر وتبادلا الاعتذار عن أي إساءة تكون قد بدرت منهما، مؤكدين حرصهما على احترام القيم المهنية وتجاوز الخلافات.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعمه لإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية، وروح الحوار والتفاهم بين الإعلاميين، وتشجيعه لمعالجة الخلافات بما يضمن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

