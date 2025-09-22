الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ السويس يسلمان 81 عقد عمل للشباب بينهم 31 عقدًا لذوي الهمم

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ السويس، فيتو
 سلم وزير العمل محمد جبران ، واللواء أ.ح. طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الاثنين، 81 عقد عمل لشباب من المحافظة، من بينهم 31 عقدًا لذوي الهمم، وذلك للعمل داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص بالسويس.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة  الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب،بالتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ويقوم وزير العمل بجولة داخل محافظة السويس تتضمن مناقشة تفعيل سبل التعاون مع المحافظة بشأن كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإفتتاح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين عن 150 شركة،وكذلك زيارة شركة شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة..

