من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.



الله يأمر موسى وهارون باللين مع فرعون، لماذا؟

أمر الله، تعالى، سيدنا موسى، وسيدنا هارون، عليهما السلام، باللطف واللين مع فرعون، بعد أن أرسلهما لدعوته إلى الدين الحق، وترك ما كان يأمر به أهل البلاد من شرك.

فقال سبحانه، مخاطبا موسى، فيما كلمه به ليلة أوحى إليه، وكلفه بالرسالة: قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون، وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي، ثم أخرجتك من مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري، فلبثت فيها سنين ثم جئت على قدرٍ، أي: مني لذلك، فوافق ذلك تقديري وتسييري واصطنعتك لنفسي، أي: اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي، "اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري"، يعني: ولا تفترا في ذكري إذ قدمتما عليه، ووفدتما إليه: فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومناقشته، وإسداء النصيحة إليه، وإقامة الحجة عليه، لعله يقتنع ويرجع عن غيه.



فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

ويقول سبحانه، أيضا: "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى"، وهذا من حلمه تعالى، وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعُتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه، وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان، ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هي أحسن; برفق ولين، ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى.

يفسر الحسن البصري قول الله، جل وعلا: فقولا له قولا لينا.. اعذرا إليه، قولا له: إن لك ربا ولك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا.. وقال وهب بن منبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة.

فكان ردهما: "قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى"؛ وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا، له سلطان في بلاد مصر طويل عريض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة، فهاباه من حيث البشرية، وخافا أن يسطو عليهما في بادئ الأمر، فثبتهما تعالى، فقال: "لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى".

كما قال في آية أخرى: "إنا معكم مستمعون فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى" (طه: 47 - 48).

وهنا يوضح المولى، عز وجل، أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون، فيدعواه إلى الله تعالى; أن يعبده وحده لا شريك له، وأن يرسل معهما بني إسرائيل، ويطلقهم من أسره وقهره، ولا يعذبهم؛ "قد جئناك بآية من ربك"، وهو البرهان العظيم في العصى واليد، "والسلام على من اتبع الهدى"، تقييد مفيد بليغ عظيم.

ثم تهدداه وتوعداه إذا أصر على التكذيب، فقالا: "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى"، أي; كذب بالحق بقلبه، وتولى عن العمل بقالبه.

لقاء موسى بهارون وأمه

ومما يحكيه المؤرخون، أنه لما قدم موسى من بلاد مدين، دخل على أمه وأخيه هارون، وهما يتعشيان من طعام فيه الطفيشل، وهو اللفت فأكل معهما، ثم قال: يا هارون، إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى عبادته، فقم معي.

ومن فوره، قام هارون معه، وتوجها إلى قصر فرعون، فإذا الباب مغلق، فقال موسى للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول الله بالباب. فأخذوا يسخرون منه ويستهزئون به.

وذكر بعض المفسرين أنه لم يؤذن لموسى وهارون بالدخول عليه إلا بعد وقت طويل. وقال محمد بن إسحاق: أُذن لهما بعد سنتين، لأنه لم يكن أحد يتجاسر على الاستئذان لهما؛ خوفا من ملك مصر.



ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون وأمر بإحضارهما، فوقفا بين يديه، فدعواه إلى الله، عز وجل، كما أمرهما.

ويروي أهل الكتاب أن الله قال لموسى، عليه السلام: إن هارون اللاوي - يعني من نسل لاوي بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك.

وأمر الله تعالى، موسى بأن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون، وأمره أن يظهر له ما آتاه من الآيات والمعجزات.

وقال له: سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب، وأكثر آياتي وأعاجيبي بأرض مصر.

