من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

طلب موسى من ربه قبل المواجهة مع فرعون

يستكمل الله، سبحانه، في كتابه الحكيم، مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى، عليه السلام، في جوابه لربه، عز وجل، حين أمره بالذهاب إلى عدوه، الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوة الملك وظلمه، حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي.

ولهذا قال: "رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون"، أي: اجعله معي معينا وردءا ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم; فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا.

سنشدُّ عضُدَك بأخيك

فأجابه الله تعالى: "سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا"، أي: برهانا "فلا يصلون إليكما بآياتنا"، أي: فلا ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما بآياتنا. وقيل ببركة آياتنا، "أنتما ومن اتبعكما الغالبون".

وفي سورة "طه": "اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (طه: 24 – 28). قيل: إنه أصابه في لسانه لثغة; بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه، حين كان فرعون يريد اختبار عقله، عندما أخذ بلحيته وهو صغير، فهمَّ بقتله، فخافت عليه آسية، وقالت: إنه طفل. فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين يديه، فهم بأخذ التمرة، فصرف المَلَكُ يده إلى الجمرة، فأخذها، فوضعها على لسانه، فأصابته لثغة بسببها، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله، ولم يسأل زوالها بالكلية.

روى الحسن البصري: والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة. ولهذا بقيت في لسانه بقية، ولهذا قال فرعون فيما زعم إنه يعيب به الكليم: "ولا يكاد يبين" (الزخرف: 52). أي: يفصح عن مراده، ويعبر عما في ضميره وفؤاده.

واجعل لي وزيرا من أهلي

طلب موسى، عليه السلام: "واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى" (طه: 29 – 36). أي: قد أجبناك إلى جميع ما سألت، وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل، قال الله تعالى: "وكان عند الله وجيها" (الأحزاب: 69).

يقول القرآن الكريم: "ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا" (مريم: 53).

ويُروى أن أم المؤمنين عائشة سمعت رجلا يقول لأناس، وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ أمنُّ على أخيه؟ فسكت القوم، فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نبيا يوحى إليه. قال الله تعالى: "ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا".

وفي سورة "الشعراء": "وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم عليَّ ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين" (الشعراء: 10 – 19).

ألم نربِّك فينا وليدا؟

يقول المفسرون: فأتياه فقولا له ذلك، وبلغاه ما أرسلتما به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا، ويتفرغون لتوحيده، ودعائه، والتضرع لديه. فتكبر فرعون في نفسه، وعتا وطغى، ونظر إلى موسى، عليه السلام، بعين الازدراء والتنقص، قائلا له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أي: أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه، وأنعمنا عليه مدة من الدهر؟ وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه، على عكس ما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين، وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. وقوله: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي: وقتلت الرجل المصري، وفررت منا، وجحدت نعمتنا، قال: "فعلتها إذا وأنا من الضالين"، أي: قبل أن يوحى إليَّ، "ففررتُ منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين" (الشعراء: 21).

بعدها قال مجيبا لفرعون عما امتن به عليه من التربية والإحسان إليه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل (الشعراء: 33).

معناه: وهذه النعمة التي ذكرت، من أنك أحسنت إليّ، وأنا رجل واحد من بني إسرائيل، تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله، واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك.



