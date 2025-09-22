الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: 84 مصنعا وشركة تستفيد من مبادرة "تقدر"

أعلن المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، انضمام ٨٤ شركة ومصنعا من مختلف القطاعات الاستثمارية ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مبادرة “تقدر”، التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات

وأوضح فتوح أن الشركات والمصانع المشاركة تمثل قطاعات استثمارية متنوعة تشمل: الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، النسيج والملابس، التعبئة والتغليف، الصناعات الدوائية، والصناعات الزراعية والأنشطة الخدمية والتكنولوجية، إلى جانب شركات ناشئة مبتكرة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري ولجنة ريادة الأعمال بالجمعية كانا قد وقعا بروتوكول تعاون يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل ميسر بفائدة ٥٪؜ متناقصة، تُسدد عبر أقساط ثابتة، بما يسهل على أصحاب المشروعات خطط التوسع والإنتاج دون أعباء مالية معقدة.

وأكد فتوح أن المبادرة تستهدف تعزيز فرص النمو والتوسع للشركات في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات والأقاليم والصعيد، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

وأضاف أن الدعم المقدم من البنك الأهلي المصري يشمل إلى جانب التمويل، خدمات استشارية وتدريبية وفتح قنوات للتواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين؛ مما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز من استدامة هذه الشركات.

واوضح فتوح بأن مبادرة “تقدر” تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة في التوسع بالمبادرة لتشمل المزيد من المحافظات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.