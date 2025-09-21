عضو بجمعية رجال الأعمال يقترح تدريب خريجي كليات التجارة على تقديم الإقرارات

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن هذه الزيارة ليست الأولى للسيدة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحضور اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تتمتع بفكر مستنير وسعي دائم لكسب ثقة مجتمع الأعمال، مضيفًا أن الجمعية لاحظت في الآونة الأخيرة تحولًا ملموسًا في الفكر والتنفيذ، تجسد في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وعلى رأسها النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والذي حقق العدالة الضريبية وساهم في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي



ورحب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل الدائم لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي، وهو ما يخلق الثقة لدى الممولين في المنظومة الضريبية وعامل رئيسي في نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأشاد الأمين العام بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيا كعامل أساسي في تحقيق العدالة، حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.

وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع وحافز كبيرًا بديلا عن الإعفاء.

واقترح المنزلاوي قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات علي تقديم الاقرارات مما يساعد المصلحة والممول أيضا، وإيجاد فرص عمل للآلاف من الشباب الخريجين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جميعة رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى بتنظيم لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة حسن الشافعي عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة ولجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين، وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وذلك مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبمشاركة مجموعة من فريق عمل المصلحة المعنيين بكافة القطاعات الهامة، وبحضور نائبي اللجنتين المنظمتين للقاء، وهما الدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية، وبمشاركة نخبة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين المعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة.

