الخميس 31 يوليو 2025
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عقارات

جمعية رجال الأعمال تطالب بخفض أسعار الفائدة لقطاع التمويل العقاري

عقارات
عقارات

 أكد المهندس  فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية خفض أسعار الفائدة، وخاصة لقطاع التمويل العقاري.

وقال فى تصريحات خاصة لـ فيتو إن من الأمور الجيدة اتجاه البنك المركزي لخفض ادأسعار الفائدة، وتابع:"نأمل خفض الفائدة أكثر الفترة القادمة".

وطالب بتفعيل منظومة حساب الضمان للشركات العقارية بالتزامن مع طرح مشروعاتها، مضيفا أن القرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم تفعيله.

وتابع: “لو تم تفعيل حساب الضمان لم نكن لنشهد شركات متعثرة فى تنفيذ المشروعات”.

وأضاف أن هناك قرابة 1600 شركة تطوير عقاري تعمل على هذه الشريحة و90% منها موجود بالقاهرة الكبرى وشركات قليلة اتجهت للصعيد. 

وأوضح أن الشركة القادرة على التسليم والتنفيذ هى القادرة على النمو وتحقيق النجاح بالسوق العقاري.

وأضاف أن هناك طلبا كبيرا بالسوق العقاري، حيث تشهد مصر مليون حالة زواج سنويا من كافة الشرائح من المواطنين، موضحا أن القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهو سوق جيد للغاية وهناك طلب نتيجة احتياج فعلي وحقيقي. 

وأكد المهندس فتح الله فوزي أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بقوة وصلابة بدليل تحقيق أكبر 20 شركة بالسوق نتائج أعمال قوية ومبيعات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى تفتقد للخبرة تعاني ولم تحقق مستهدفاتها نتيجة تقصيرها فى أعمال التنفيذ وعدم قدرتها على مواجهة تحديات السوق. 

 

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