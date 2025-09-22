عمارات لم يسكنها أحد

* في مارس 2023 أقدمت الحكومة على نزع ملكية 50 فدانًا من أجود الأراضي في قريتي الراهب مركز شبين الكوم، الأرض كانت مملوكة لكلية الزراعة جامعة المنوفية ويتلقى فيها طلابها التدريبات والأبحاث العملية، نزع الملكية من أجل بناء مشروع سكني على 18 فدانًا منها كمرحلة أولى، يضم 16 عمارة من 11 دورًا بإجمالي 1672 شقة بسعر مليون و250 ألف جنيه للشقة 90 مترًا.

المثير للدهشة أنه رغم مرور عامين ونصف، لم يتجاوز عدد الذين حجزوا في هذه الشقق حتى الآن العشرات لارتفاع سعرها عن سعر شقق القطاع الخاص في مدينة شبين الكوم نفسها.

وهكذا تم تبوير مساحة شاسعة من الرقعة الزراعية من أجل بناء شقق تنتظر من يسكنها ولا تجد، حتى أنهم في قريتنا يطلقون على المشروع السكني «كومباوند الأشباح».

* كنت وسأظل واحدًا من ملايين يملكون عشرات الأسباب لرفض تطبيق التوقيت المسمى بـ الصيفي، حتى أنني أظل في حالة نفسية سيئة طوال شهور تطبيقه التي كانت أربعة ثم صارت ستة.

في السنوات السابقة سردت كثيرا من أسباب الرفض، الآن أضيف سببًا آخر لكراهيته، وهو أن هذا التوقيت ينتقص من ليل الصيف ساعة ويضيف لنهاره ساعة، وهو ما يعني حرمان الناس من الجو اللطيف ليلا وابتلائهم بساعة إضافية في الجو الحر نهارًا، الأسوأ إجبارهم على النوم مبكرًا.. الطريف أن الدولة متمسكة بتطبيقه رغم ثبوت عدم جدواه في توفير الكهرباء.

*رسالة عتاب تلقاها صديق لي على الخاص من صديق آخر يقول فيها: ياللى معجب ببوستاتى ومبسوط بيها وبتقراها لأولادك ونفسك تعمل إعجاب وتعلق وتقول ينصر دينك يانفيسه بس مش قادر.. أقول لك مع الاعتذار لأبو وديع: حتى اللايك مستصعبها مابيدوسهاش.. عامل نفسه مابيشوفهاش.. شفتوا إزاي في ناس حلوين.

*ما هو سر إصرار مسئولي الفترة الصباحية بإذاعة القرآن على تشغيل تلاوات معشوق البسطاء الشيخ مصطفى إسماعيل وحده دون غيره ولمدة تصل إلى 8 ساعات، وكأن مصر نضبت من القراء وليس بها سواه، ثانيًا لماذا يصرون على عدم إذاعة القرآن مرتلًا خلال نفس الفترة الصباحية؟

*كثيرا ما يحدث أن تدخل مسجدًا يقوم بتشغيل قرآن الجمعة، وبعد انتهاء القارئ من التلاوة، تسمع في الميكروفون المذيع يقول: يحضر معنا الصلاة معالي فلان وسيادة فلان وفلان ويحصي بالعشرة أسماء.. وأنا مالي ياعم الحاج.. ما اللي يحضر يحضر.. نحن جميعًا ضيوف في بيوت الله.

*إذا صحت الأرقام التي نسمعها عن التسعيرة التي حددتها بعض الأحزاب للترشح للبرلمان، فكيف تنتظرون من هؤلاء أن ينحازوا لمصالح الناس الغلابة وللشعب؟

*المعارض الحقيقي هو الذي لا يضعف ولا يلين أمام أول عرض بالاستمالة.

*لي أصدقاء أحبهم وأتلاقى معهم إنسانيًا.. ولكن أخدتهم النداهة، ومع ذلك ألتمس لهم العذر.

*عندما تحاصر الأكاذيب الإنسان، فلا مفر من أن يعيش حالة انفصام تام.

*إذاعتي المفضلة الوحيدة «الأغاني» لأنها منزوعة الأخبار، ومحطتى التلفزيونية الوحيدة «بي إن سبورت الإخبارية».. وكفى بهما.

* المعاناة حتمية - البشر يعانون لأنهم أسرى للرغبة- الحرية تنتج عن التحرر من الرغبة.. هذه الحقائق الثلاث للبوذية هى أبسط روشتة لكل إنسان يريد أن يعيش حرًا

* منذ أيام جلست مع أصدقاء أعزاء على أحد المقاهي، وعندما جاءت الفاتورة ضعف ما اعتدنا على دفعه، سألنا: فقيل لنا إن الدولة تفرض علينا ضريبة.

ومنذ أيام أيضا جاءت حملة لمصادرة الكراسي والمعدات في مقهى آخر لا يمارس أي نوع من إشغال الطريق، سألت صاحبها فقال إنهم دفعوا مبلغا كبيرا لاستردادها، وأبلغني أنه قام بزيادة تسعيرة كل المشروبات 20% لتعويض ما دفعه.

هذه صورة مما يحدث بالمقاهي.. الزبون يدفع فاتورة كل شيىء.

*لو تم تصدير الكلاب الضالة في شوارع مصر وعددها حسب ماهو معلن 40 مليونا إلى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند ولاوس وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا والهند، لصارت الكلاب أحد مصادر العملة الصعبة وتجنبنا 2 مليون حالة عقر سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.