تريزيجيه مهدد بالغياب عن مباراة القمة، تعرف على التفاصيل

 بات محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي، مهددا بالإيقاف عن مباراة القمة حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود.

وكان تريزيجيه قد تحصل على بطاقتين صفراء أمام كل من مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية وبيراميدز في الجولة الخامسة.

وبذلك حال تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء أمام حرس الحدود سوف يتأكد غيابه عن مواجهة القمة.

وخاض تريزيجيه مباريات الأهلي الستة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين بآخر مباراتين.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الثلاثاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء، الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

