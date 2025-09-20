تفريغ السفينة الإماراتية "حمدان" بميناء العريش تمهيدًا لإدخال مساعداتها إلى غزة

السبت 20 سبتمبر 2025
تجري الجهات المختصة بميناء العريش البحري تفريغ السفينة الإماراتية “حمدان الإنسانية 9” والتي وصلت أول أمس ميناء العريش، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وعملية “الفارس الشهم 3”، لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وتحمل السفينة على متنها أكثر من 7 آلاف طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها 5 سيارات إسعاف ومواد غذائية ومن المقرر نقل هذه المساعدات برًا إلى معبر رفح البري، تمهيدًا لإدخالها إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها على المتضررين. 

 

ويجري التنسيق الكامل بين الجهات الإماراتية والمصرية لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة.  

