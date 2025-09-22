الإثنين 22 سبتمبر 2025
تطورات الحالة الصحية لتلميذة سقطت من الطابق الثاني بمدرسة في الفرافرة

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قطاع الصحة بالمتابعة المستمرة لحالة تلميذة تعرضت لحادث سقوط بإحدى مدارس إدارة الفرافرة التعليمية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعي، لحين تماثلها للشفاء والاطمئنان عليها وخروجها من المستشفى، متمنيًا لها الشفاء العاجل.
وأكد محافظ الوادي الجديد، متابعة حالة الطفلة التي تعرضت لحادث سقوط بإحدى مدارس إدارة الفرافرة التعليمية، والتي تم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي؛ لإجراء الفحوصات والجراحة اللازمة، مؤكدًا استقرار حالتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة بالفخذ.

وأصيبت الطالبة بإصابات مختلفة، أمس الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد.
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول تلميذة مصابة بإصابات مختلفة إثر سقوطها من مرتفع إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين اصابة التلميذة “ نادية.أ.إ”، 7 أعوام، ومقيمة بقرية علي بن أبي طالب التابعة لمركز الفرافرة بإصابات متنوعة في جسدها تمثلت في كسر في منطقة الفخذ، وجرح قطعي في الوجه بطول 5 سم، إثر سقوطها من الطابق الثاني من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، ثم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
 

